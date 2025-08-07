Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тюменские власти опровергли информацию о дефиците систем для диагностики ВИЧ

Правительство Тюменской области опровергло информацию о дефиците тест-систем на вирусную нагрузку и иммунограмму. По данным информационного центра тюменского правительства, в ряде федеральных и региональных СМИ появилась информация о дефиците, но исследования проводятся в полном объеме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Для назначения исследований необходимо обратиться в Центр профилактики и борьбы со СПИД на прием к врачу-инфекционисту»,— прокомментировали представители власти.

В Росздравнадзоре также заявили об отсутствии дефицита систем для диагностики ВИЧ-инфекции.

Алексей Буров

