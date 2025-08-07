В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита систем для диагностики ВИЧ-инфекции

В российских медучреждениях нет дефицита систем для диагностики ВИЧ-инфекции, заявили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

7 августа «Ведомости» сообщали, что с начала года как минимум в 16 регионах ВИЧ-положительные россияне столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус. Причиной отказов, как пишет газета, стал дефицит тест-систем в регионах. В частности, в материале издания упоминались Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская, Амурская области, Дагестан, Удмуртия и Башкирия.

В Росздравнадзоре агентству заявили, что в сфере закупок не наблюдается «тенденции к сокращению медицинских изделий» в медучреждения. Также мониторинг ведомства не выявил снижение ассортимента систем для диагностики ВИЧ заболеваний.

Полина Мотызлевская