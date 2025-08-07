В Липецке открылась поликлиника после капремонта за 175 млн рублей

Еще одна поликлиника открылась в Липецке после капитального ремонта. Речь идет о медучреждении на улице Гагарина, на обновление которого из областного бюджета выделили 175 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

В ходе работ были полностью заменены системы водоснабжения, канализации, вентиляции, пожарной сигнализации и электропроводка. В помещениях проведены отделочные работы, установлена новая сантехника. В женской консультации выполнена перепланировка с расширением холла и заменой регистратуры с закрытой на открытую.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принявший участие в открытии обновленной поликлиники, отметил комфорт и функциональность медучреждения: «Радует, что горожане довольны. Отмечают комфорт, хвалят медицинский персонал. Действительно, очень красиво получилось. И главное — функционально».

Поликлиника оснащена новым оборудованием, включая аппарат УЗИ экспертного класса для женской консультации и цифровой рентген-аппарат с искусственным интеллектом для блока лучевой диагностики. Предусмотрено разделение потоков пациентов, организованы отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ, в инфекционный блок, в блок медицинской профилактики и отделение неотложной помощи.

Днем ранее в микрорайоне Тракторный после капремонта открылась поликлиника горбольницы №4 «Липецк-Мед», обслуживающая как взрослых, так и детей. В ее обновление вложили 495 млн руб., в том числе 418,8 млн из областного бюджета.

Ульяна Ларионова