В Липецке открыли поликлинику после капремонта за 494 млн рублей

В микрорайоне Тракторный в Липецке открылась поликлиника горбольницы №4 «Липецк-Мед», прошедшая капитальный ремонт за 493,8 млн руб. Из федерального бюджета было выделено 75 млн руб., из регионального 418, 8 млн, сообщили в облправительстве.

Поликлиника размещена в трех корпусах — семиэтажном и двух трехэтажных. В них обновили кровлю, фасад и инженерные коммуникации. Во всех кабинетах установили кондиционеры, а в торцевых помещениях — дополнительные радиаторы. Закуплены новая медицинская мебель и оборудование.

Кроме того, для офтальмологов оборудованы современные операционные с бестеневыми лампами и хирургическими столами. Расширены возможности диагностики — теперь пациенты могут пройти рентген с контрастным веществом: для этого отвели отдельное помещение. А одной из «новинок» поликлиники стала лазерная сосудистая хирургия, где врачи будут выполнять малоинвазивные операции по лечению варикоза.

Данное медучреждение принимает как взрослых, так и детей. В детской части появились зона ожидания, сухой бассейн и соляная пещера для физиотерапии. Обновились педиатрические кабинеты. В новый интерьер вписали мозаичные панно, которые украшали стены корпуса еще с момента постройки здания.

«Упростили прием для пациентов с ограничениями здоровья. Через приложение в телефоне они будут сообщать администратору о своем приходе. Тот встретит, проводит до кабинета. Причем подниматься больному никуда не придется — доктор сам спустится вниз. Система называется "Говорящий город", и это третье учреждение, где мы ее внедряем»,— рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Поликлиника рассчитана на 1,6 тыс. пациентов в смену. Там принимают и детей, и взрослых. В структуре медучреждения есть терапевтическое, хирургическое и стоматологическое отделения, женская консультация, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, неотложной помощи и клинико-диагностическая лаборатория.

