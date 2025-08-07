Клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о ребрендинге. Теперь команда называется «Шанхай Дрэгонс», также клуб сменил логотип.

В июле стало известно, что в сезоне-2025/26 команда проведет домашние матч на «СКА Арене», которая находится в Санкт-Петербурге. Ранее клуб базировался в подмосковных Мытищах. По итогам прошедшего сезона «Куньлунь» с большим отставанием стал худшей командой КХЛ по посещаемости домашних матчей (в среднем 2 205 зрителей) и заполняемости арены (31%).

«Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что в ближайшее время у «Шанхай Дрэгонс» появятся новые акционеры и иностранные спонсоры. Также отмечается, что «через некоторое время команда точно уедет в Китай».

«Куньлунь Ред Стар» был основан в 2016 году. За все время своего существования команда лишь однажды смогла выйти в play-off — в сезоне-2016/17 она уступила магнитогорскому «Металлургу».

