Термальный комплекс в Новой Охте получил разрешение на строительство

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство термального комплекса в Новой Охте до 2028 года. Проект подготовлен ООО «БалтИнвест-Проект». Площадь объекта, по данным комитета по градостроительству и архитектуре, составляет 4,45 тыс. кв. м.

Участок площадью 1,16 га, где планируют вести строительство, с апреля 2025 года принадлежит ООО «Термы Мурино». Инвесторы из нескольких российских регионов планируют возвести на улице Корнея Чуковского физкультурно-оздоровительный комплекс. Внутри планируют разместить сауны, массажные кабинеты и зоны для релаксации. На улице появится открытый бассейн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет государственного строительного надзора Ленобласти выдал разрешение на строительство узла налива сжиженного аммиака в автоцистерны в промышленной зоне «Фосфорит».

Андрей Маркелов