В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции

Один из пострадавших россиян, которые попали в ДТП на юге Турции, потерял много крови. Он находится в госпитале города Караман. Его состояние оценивается как стабильное. Остальные пятеро пострадавших были выписаны из медучреждения, сообщили «РИА Новости» в российском посольстве.

Авария, по данным диппредставительства, произошла в 07:58 по местному времени (совпадает с мск). Посольство находится на связи с госпиталем и полицией, сообщала пресс-служба посольства.

Россияне на микроавтобусе ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокию. Кроме них в аварии пострадали еще двое человек — жена и ребенок водителя автомобиля Mercedes, с которым микроавтобус столкнулся. Полиция ведет расследование по факту произошедшего.