В Турции шесть российских туристов пострадали в ДТП по пути в Каппадокию

В городе Караман на юге Турции столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с российскими туристами. Пострадали восемь человек, в их числе шестеро россиян, сообщает местный портал TurizmNews.

Россияне ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокию. Микроавтобус после столкновения потерял управление, врезался в дорожный знак и перевернулся. Пострадавших госпитализировали, один россиянин находится в критическом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

Водитель легкового автомобиля Mercedes заявил, что перед ним внезапно выскочил микроавтобус, он проехал на красный сигнал светофора. В ДТП пострадали жена и ребенок водителя Mercedes. По факту ДТП начато расследование. В МИД РФ пока никак не комментировали информацию.