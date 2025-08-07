Налоговая подала иск о банкротстве задержанного владельца УК Виктора Старокожева

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) по Свердловской области подала исковое заявление о признании банкротом владельца управляющих компаний Виктора Старокожева. Заявление было подано в Арбитражный суд Свердловской области в июле.

Согласно данным картотеки суда, заявление было оставлено без движения до 5 сентября. Напомним, накануне стало известно, что Виктор Старокожев был задержан по делу о мошенничестве. Челябинские следователи возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего обслуживания ООО «УКИКО» многоквартирных домов. Отметим, что Виктор Старокожев является учредителем и гендиректором в нескольких управляющих компаниях Екатеринбурга.

Мария Игнатова