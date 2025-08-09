Великий Дальневосточный перелет

Летом 1925 года советские летчики впервые через весь СССР, Монголию и Китай добрались до Японии. “Ъ” восстанавливает хронологию событий, а также политический контекст, в котором проходила экспедиция.

Вылет из изоляции

Молодое советское государство в 1920-е, с одной стороны, горело идеей распространения мировой социалистической революции — вовсю работал Коммунистический интернационал (Коминтерн), а с другой — стремилось выбраться из изоляции, чтобы преодолеть вызванный Гражданской войной социально-экономический кризис.

Практические соображения нередко перевешивали идеологическую целеустремленность. Касалось это и развития авиации — советский авиапром активно приобретал самолеты и моторы, оставшиеся в Европе после Первой мировой.

В 1921 году были заключены торговые соглашения с Великобританией, в том же году — подписан договор с фирмой Aircraft Disposal Company на поставку 40 самолетов-бомбардировщиков Airco DH.9. На их основе впоследствии был спроектирован Р-1 («Разведчик первый»), который, как считается, стал основой развития советской авиации.

Авиастроение в то время переживало невероятный бум, во всем мире каждый год появлялись все более совершенные машины, открывались новые маршруты, устраивались соревнования по дальности полетов. Идея перелета через всю Россию к восточной границе появилась еще при императоре Николае II, но тогда речь шла не о самолете, а о дирижабле.

Осуществить задумку хотел создатель первого русского управляемого аэростата и по совместительству основатель отечественного военно-воздушного флота Александр Кованько.

В 1923 году разрабатывался вариант перелета на самолете по маршруту Петроград—Москва—Владивосток, но полет так и не состоялся. Через два года на бипланы Р-1 установили новые советские двигатели М-5 мощностью 400 л. с. — копии американских Liberty L-12. Тогда же новинку успешно испытали на маршруте Москва—Липецк—Харьков—Киев—Гомель—Смоленск—Москва и решили использовать в экспедиции Москва—Пекин—Токио. А параллельно с советской экспедицией свою готовили и японцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии Гоминьдан Сунь Ятсен придавал большое значение авиации и считал, что ее развитие имеет ключевое значение для объединения и обороны Китая. Он же — автор объединяющего тогда массы лозунга: «Авиация спасет государство». На фото: Сунь Ятсен с женой Сун Цинлин перед самолетом «Розамонда» — первым самолетом, произведенным в Китае, август 1923 года

По политическим соображениям перелет до Токио не афишировался, в советской прессе освещался только отрезок Москва—Пекин. Задачами перелета, в соответствии с утвержденными позднее лозунгами агиткампании, были «Установление культурно-экономических связей с восточными окраинами, связь с братскими монгольским и китайским народами, проверка воздушного пути, тренировка летного состава, проверка достижений советской авиапромышленности».

Однако еще на этапе планирования Народный комиссариат иностранных дел СССР довел до сведения организаторов, что «основная цель перелета — это политическая демонстрация».

Считается, что еще одной, неофициальной, целью была проверка переброски по воздуху авиасоединений на Дальний Восток.

23 марта 1925 года о разрешении на перелет телеграфом запросили полпредства СССР в Китае и Монголии. Первоначально вылет назначили на 15 мая, но Китай, в отличие от Монголии, с разрешением медлил. В середине мая оно все же было дано — через Маньчжурию. Советское руководство посчитало это неприемлемым, так как после Гражданской войны в Маньчжурии оставалось много белогвардейских частей, и был риск провокаций. В итоге согласовали движение — через Ургу (нынешний Улан-Батор) до Калгана через пустыню Гоби. Старт перенесли на 1 июня, позже дату еще раз сдвинули — на 10 июня, так как не успевали подготовить агиткампанию. Спешка была обусловлена скорым началом японского перелета из Токио в Москву — а прилететь в Пекин позже достижения японцами советской столицы было нежелательно.

В подготовке первого и, как отмечают исследователи, единственного сверхдальнего группового перелета разнотипных самолетов участвовали Народный комиссариат иностранных дел, инспекции Гражданского воздушного флота, Общество друзей воздушного флота, авиакомпания «Добролет», газета «Правда» и Госкино.

В группе было шесть самолетов четырех типов без вооружения: два Р-1 (летчики Михаил Громов и Михаил Волковойнов), Р-2 с менее мощным мотором Siddeley Puma (Аркадий Екатов), первый отечественный пассажирский самолет АК-1 «Латышский стрелок» (Аполлинарий Томашевский) и два «Юнкерса» Ю-13 — «Правда» и «Красный камвольщик» (Иван Поляков и Никита Найденов).

Изображения летчиков в газете Власть труда, 27 июня 1925 год Фото: Власть труда 1925 № 144 Участники экспедиции Фото: Издательство «Прибой»

По трассе перелета организовали около 20 посадочных площадок, запасы запчастей и подвижную ремонтную мастерскую на базе железнодорожного вагона. Организаторы учитывали возможности авиатехники — прессе не рекомендовали сообщать конечную точку маршрута до момента, пока экспедиция не приземлится в Улан-Баторе. Помимо моторов и деталей в Новониколаевск (нынешний Новосибирск) и Иркутск отправили целые запасные Р-1 и «Юнкерсы» с указанием: «Замена самолетов должна производиться, разумеется, негласным порядком».

Сам полет широко освещался в печати. В состав экспедиции вошли корреспонденты газет «Правда», «Ленинградская правда», «Красная новь» и «Известия», в их числе Зинаида Рихтер, которая опишет увиденное в книге «7000 км по воздуху». Также перелет сопровождали кинооператоры студии «Пролеткино» Георгий Блюм и Владимир Шнейдеров — будущий народный артист РСФСР и ведущий телепередачи «Клуб путешественников». Позже Шнейдеров снимет по мотивам полета документальный фильм «Великий перелет».

Возглавил экспедицию комиссар военно-учебных заведений ВВС Красной армии Исай Шмидт, который, по воспоминаниям летчика Михаила Громова, «не был авиационным специалистом, а был агитатором и пропагандистом, как по профессии, так и по своей натуре».

Во всех городах запланированных промежуточных посадок собирались митинги, поэтому оратор был необходим.

Утром 10 июня шесть окрашенных в серебристый цвет самолетов под звуки «Интернационала» взлетели с Центрального аэродрома имени Л. Д. Троцкого на Ходынском поле в Москве, который был украшен огромным лозунгом: «Наш пилот, наш самолет, наш мотор — от Москвы до Китая через Улан-Батор». Провожали экспедицию члены Реввоенсовета СССР во главе с начальником штаба РККА Сергеем Каменевым.

«Да здравствует свободный Китай»

Так как в перелете участвовали самолеты с разными летными возможностями, соблюдалась такая последовательность старта: сначала тихоходный АК-1, за ним Р-2, после — два Ю-13 и в конце — два Р-1. Этот порядок должен был обеспечить одновременное прибытие всей группы к месту очередной посадки, однако на практике такого почти не выходило.

«Это была эра, когда в отечественной авиации не было парашютов, никто еще у нас не летал по компасу... Вся экспедиция на шести самолетах летела, ориентируясь только по картам»,— вспоминал Михаил Громов.

Двигались этапами по 500–750 км, останавливаясь на несколько дней в крупных городах. Первая остановка — Нижний Новгород. Газета «Красный Север» писала о ней: «Высшая власть Татарской республики во главе с председателем ЦИК и председателем Совнаркома, партийная организация и рабочие с оркестром музыки радушно встретили прилетевших… Вечером состоялся многолюдный митинг. Собрание, под аплодисменты, приняло следующую резолюцию: "Мы, представители пролетарских организаций Татарской республики, члены Авиахима, шлем пламенный привет дружественному нам угнетенному китайскому народу. Мы знаем тяжесть иностранного империализма. Не бойтесь крови — вперед на борьбу. Да здравствует свободный Китай"».

Летчик Екатов (в кабине Р-2) и механик Маликов Фото: АвиаМастер № 1 2003 г., с.24-31 Самолет Р-2 на одной из промежуточных посадок Фото: АвиаМастер № 1 2003 г., с.24-31

27 июня летчики добрались до Иркутска, появилась уверенность в благополучном завершении перелета. Начальник экспедиции выступал на митинге со словами: «Товарищи, мы долетели до Иркутска на наших советских самолетах, на которых стоят наши советские моторы. Мы, русские мужики, над которыми иностранцы смеялись и говорили, что он может делать только тульские самовары, теперь показываем иностранцам тульский самовар в 400 сил».

5 июля участников перелета встречали в Улан-Баторе — первый премьер-министр Монгольской народной республики Балингийн Цэрэндорж и главнокомандующий Монгольской народно-революционной армией Хорлогийн Чойбалсан. Спустя 15 лет он будет воевать вместе с комкором Георгием Жуковым на Халхин-Голе против японцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монгольский революционер Хорлогийн Чойбалсан. В 1924—1929 годах — главнокомандующий Монгольской народно-революционной армии

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Монгольский революционер Хорлогийн Чойбалсан. В 1924—1929 годах — главнокомандующий Монгольской народно-революционной армии

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Следующий участок перелета был над пустыней Гоби. 8 июля экспедиция понесла первую потерю — у АК-1 лопнул радиатор, починка заняла несколько дней. Назавтра группа уменьшилась на один «Юнкерс» — при посадке в Мяотане сломалось шасси, устранить повреждение так и не удалось.

13 июля, спустя 33 дня после вылета, совершив 14 промежуточных посадок и преодолев 6566 км, группа из четырех самолетов прибыла в Пекин.

Михаил Волковойнов вспоминал: «Китайский народ, главным образом молодежь — студенты, охваченные революционным порывом, неистовствовали, приветствуя участников экспедиции. Появились цветы, и через минуту огромные венки ярких цветов украшали самолеты... Участников перелета окружили группы студентов-гоминьдановцев и рабочих организаций, явившихся с флагами Гоминьдана, на которых были надписи на русском и китайском языках с лозунгами: "Да здравствует тесный союз народов Китая и СССР", "Долой империализм", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"».

В Пекине экспедиция находилась около месяца: шло согласование дальнейшего маршрута, ждали новые двигатели для Р-1. Далее летчики разделились на две группы — первая отправилась в Шанхай, вторая, из двух P-1,— в Токио, через Корею и Японское море.

Японская карта-игра, посвященная перелету из Токио в Рим с остановкой в Москве Фото: Архив Советская «революционная» игра, посвященная перелету из Москвы в Пекин Фото: Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт»

Дальнейшая судьба «Юнкерсов» и Р-2 не установлена. По одной из версий, самолеты были проданы или переданы в дар китайскому правительству, которое внимательно следило за успехами иностранных летчиков и за используемой ими авиатехникой.

Р-1 под управлением Михаила Громова 2 сентября сел в Токио. Михаилу Волковойнову повезло меньше: его биплан попал в полосу плохой видимости и совершил посадку на острове в районе города Симоносеки. Немедленно взлететь, как только погода улучшится, ему не дали местные власти. Волковойнов, чтобы не увеличивать общее полетное время, перелет прекратил и отправился в японскую столицу на поезде. Громов вспоминал, что, несмотря на меньшее расстояние, перелет из Пекина в Токио был сложнее и опаснее, чем из Москвы в Пекин, тем не менее никакой официальной оценки со стороны советского правительства не последовало: «И ясно — почему. Япония — это капиталистическая страна, и поэтому наш полет в Токио считался лишь дипломатическим авиавизитом».

Нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин получил телеграмму от редакции газеты «Асахи Синбун»: «С радостью отмечаем, что этим перелетом, совершенным вашими летчиками, фактически осуществлена живая смычка между народами вашей страны и Японией».

Слева направо: летчик Волковойнов, механики Кузнецов и Родзевич и летчик Громов с подарками от редакции газеты «Токио Асахи» Фото: Токио Асахи Встреча самолета P-1 Михаила Громова в японском городе Окаяма Фото: АвиаМастер № 1 2003 г., с.24-31 Летчика Михаила Громова приветствует мэр Окаямы Фото: АвиаМастер № 1 2003 г., с.24-31 Громов и Родзевич в Токио Фото: АвиаМастер № 1 2003 г., с.24-31

Самих летчиков представили к ордену Восходящего Солнца — старейшему в Японии, однако награда была отклонена советским посольством, и ордена заменили на серебряные вазочки для цветов. Домой пилоты возвращались на поезде. В Москве участникам экспедиции вручили ордена Красного Знамени. Президиум ЦИК СССР постановил: «Советская авиация и авиапромышленность дали новые доказательства своей технической мощи, а советские летчики — новое подтверждение своей доблести и искусства».

Текст: Андрей Егупец