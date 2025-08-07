Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Объявлены претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года

Журнал France Football назвал номинантов на Трофей Йоханна Кройффа — приз, ежегодной вручаемый лучшему футбольному тренеру. Имя победителя будет объявлено 22 августа на церемонии вручения премии «Золотой мяч», которая пройдет в парижском театре Шатле.

Предыдущая фотография
Арне Слот

Арне Слот

Фото: Phil Noble / Reuters

Энцо Мареска (в центре)

Энцо Мареска (в центре)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ханси Флик (справа)

Ханси Флик (справа)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: Mike Segar / Reuters

Антонио Конте (слева)

Антонио Конте (слева)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Следующая фотография
1 / 5

Арне Слот

Фото: Phil Noble / Reuters

Энцо Мареска (в центре)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ханси Флик (справа)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Луис Энрике

Фото: Mike Segar / Reuters

Антонио Конте (слева)

Фото: Remo Casilli / Reuters

В число номинантов вошли:

  • Антонио Конте («Наполи») — выиграл чемпионат Италии;
  • Луис Энрике («Пари Сен-Жермен») — стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции
  • Ханси Флик («Барселона») — выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании;
  • Энцо Мареска («Челси») — выиграл клубный чемпионат мира и Лигу конференций;
  • Арне Слот («Ливерпуль») — выиграл чемпионат Англии.

В 2024 году обладателем Трофея Йоханна Кройффа стал итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал». В мае он покинул испанскую команду и был назначен главным тренером сборной Бразилии.

Таисия Орлова

Новости компаний Все