Объявлены претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года
Журнал France Football назвал номинантов на Трофей Йоханна Кройффа — приз, ежегодной вручаемый лучшему футбольному тренеру. Имя победителя будет объявлено 22 августа на церемонии вручения премии «Золотой мяч», которая пройдет в парижском театре Шатле.
В число номинантов вошли:
- Антонио Конте («Наполи») — выиграл чемпионат Италии;
- Луис Энрике («Пари Сен-Жермен») — стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции
- Ханси Флик («Барселона») — выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании;
- Энцо Мареска («Челси») — выиграл клубный чемпионат мира и Лигу конференций;
- Арне Слот («Ливерпуль») — выиграл чемпионат Англии.
В 2024 году обладателем Трофея Йоханна Кройффа стал итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал». В мае он покинул испанскую команду и был назначен главным тренером сборной Бразилии.