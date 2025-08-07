Объявлены претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года

Журнал France Football назвал номинантов на Трофей Йоханна Кройффа — приз, ежегодной вручаемый лучшему футбольному тренеру. Имя победителя будет объявлено 22 августа на церемонии вручения премии «Золотой мяч», которая пройдет в парижском театре Шатле.

Арне Слот Фото: Phil Noble / Reuters Энцо Мареска (в центре) Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Ханси Флик (справа) Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Луис Энрике Фото: Mike Segar / Reuters Антонио Конте (слева) Фото: Remo Casilli / Reuters

В число номинантов вошли:

Антонио Конте («Наполи») — выиграл чемпионат Италии;

Луис Энрике («Пари Сен-Жермен») — стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции

Ханси Флик («Барселона») — выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании;

Энцо Мареска («Челси») — выиграл клубный чемпионат мира и Лигу конференций;

Арне Слот («Ливерпуль») — выиграл чемпионат Англии.

В 2024 году обладателем Трофея Йоханна Кройффа стал итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал». В мае он покинул испанскую команду и был назначен главным тренером сборной Бразилии.

Таисия Орлова