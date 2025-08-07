Гана объявила траур после крушения вертолета с восемью жертвами

Власти Ганы объявили трехдневный траур с 7 августа. Он связан с крушением военного вертолета, в результате которого погибли все восемь человек на борту. Об этом сообщает Africa News.

Во время траура будут приспущены государственные флаги. Правительство Ганы назвало авиакатастрофу национальной трагедией.

Инцидент произошел 6 августа. Идет расследование причин крушения. По сообщениям СМИ, это был вертолет Z9, который часто используется для медицинской эвакуации. После вылета из столицы республики Аккры воздушное судно пропало с радаров. Его обломки обнаружили в регионе Ашанти.

Среди погибших — министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед. На борту находились еще три чиновника и три члена экипажа.