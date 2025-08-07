Министерство иностранных дел Японии заявило о рекордном сокращении населения на 900 тыс. человек за прошедший 2024 год, в то же время отмечая рекордный прирост количества иностранных резидентов. С момента достижения пикового значения в 126,6 миллиона в 2009 году население сокращается уже 16 лет подряд. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году количество жителей Японии составит менее 120 млн.

В документе, опубликованном правительством Японии, также указано, что прирост иностранных резидентов составил более 350 тыс. человек, при этом 20% из них пришлись на Токио. Таким образом Токио стал единственным местом, в котором отметили прирост количества населения на 0,13%. По официальным данным всего в Японии сейчас 120,6 млн жителей, из них 3,7 млн — иностранцы.

Японское правительство усиливает меры против демографического спада: в 2024 году было выделено 5,3 трлн (около $34 млрд) на поддержку семеи — детские пособия, бесплатное образование и помощь с уходом за детьми. В Токио запускают госприложение для знакомств с обязательнои верификациеи и намерением вступить в брак. Правительство Японии также рассматривает возможность сократить рабочую неделю до четырех дней и ввести новые льготы для родителеи.

Ранее 20 июля по итогам выборов в верхнюю палату парламента Японии правящая коалиция потеряло большинство в том числе из-за проблем с миграцией. Тем временем оппозиционные силы, включая правопопулистскую партию «Сансэйто», выступили за ужесточение миграционного законодательства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Премьеру Японии не до отставки».

Александр Одиноков