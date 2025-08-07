На фестивале «Атмофест» в Екатеринбурге впервые представят 700 водных растений

В Екатеринбурге с 15 по 24 августа пройдет VII Международный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Местом проведения станет набережная Исети за Макаровским мостом, а также пространство вдоль реки Ольховка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IV фестиваль "Атмофест". 2022 год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ IV фестиваль "Атмофест". 2022 год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказала на пресс-конференции директор «Атмофеста» Юлия Сорокина, впервые за семь лет фестиваль выйдет на территорию городского пруда, где планируется создать плато с 700 водными декоративными растениями. На набережной будут созданы зоны с более 900 кустарниковыми и многолетними растениями.

В программе фестиваля: организация инсталляций с живыми цветами от екатеринбургских флористов, проведение музыкальных вечеров, организация площадок для выгула и дрессировок животных, обустройство декоративных домиков для спячки насекомых, благоустройство пляжа с местами для принятия солнечных ванн и игр с песком.

Планируются отдельные зоны для пикника с фудкортом. Их особенность — наличие стендов с исторической справкой. «Мы планируем сделать 16 постеров с историей каждой зоны для пикника: для этого поднимали много архивов, искали фото, смотрели, что на территории было изначально. Оказывается, многие отдыхающие даже не догадывались, что находятся на территории бывших генеральских дач или вблизи уникальной лодочной станции»,— пояснила Юлия Сорокина.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по сап-серфингу. В нем ожидается участие более 100 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областях и Пермского края. Дисциплины: спринт на 200 м, техническая горка с поворотами и гонка на длинную дистанцию (3 км).

Фестиваль «Атмофест» ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2018 года. Он посвящен благоустройству городской среды и организации мест для прогулок и летнего отдыха. Традиционно для благоустройства окружающей среды приглашаются флористы и ландшафтные дизайнеры со всей России. Первые фестивали посетили более 130 тыс. человек, сейчас организаторы ожидают 200 тыс. гостей. На проведение VII «Атмофеста» выделено свыше 18 млн руб. Организатором мероприятия выступил центр территории ландшафтных решений Urban Green.

«Этот фестиваль является одним из механизмов благоустройства территории. Он вовлекает население и общественные организации в процессы и вопросы обустройства Екатеринбурга. Благодаря этому у людей появляется возможность узнавать новое о растениях и гулять по новым облагороженным местам»,— отметил начальник отдела инженерных сооружений департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Владимир Берсенев.

Сергей Зубарев