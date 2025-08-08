Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Он был похож на две электростанции сразу»

Электротеатр «Станиславский» простился со своим создателем Борисом Юханановым

Режиссер Борис Юхананов ставил ни на что не похожие экспериментальные постановки, и модернизированный им Театр имени Станиславского целое десятилетие был площадкой для их воплощения. В его зале актеры и зрители смешивались, менялись местами — и именно так режиссера проводили в последний путь. Корреспондент “Ъ” Полина Ячменникова пришла на прощание в Электротеатр — и затерялась среди людей в черном, всхлипов, смеха, света софитов и отрывков театральных реплик.

Предыдущая фотография
Режиссер Владимир Клименко не мог смотреть на гроб Бориса Юхананова

Режиссер Владимир Клименко не мог смотреть на гроб Бориса Юхананова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 5

Режиссер Владимир Клименко не мог смотреть на гроб Бориса Юхананова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Электротеатр «Станиславский» открывается в 11 утра. С этого момента любой человек может зайти, чтобы выпить кофе, приобрести книгу, послушать лекцию, увидеть репетицию или даже поучаствовать в постановке. В четверг, 7 августа, двери театра открылись на час раньше: здесь прощались с художественным руководителем и, по сути, основателем кардинально обновленного «Станиславского» Борисом Юханановым.

Режиссер, театральный педагог, основатель движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусства Борис Юхананов родился в 1957 году в Москве. В 1986 году он окончил ГИТИС по специальности «режиссер драмы» в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева. Тогда же создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр». В 2013 году стал художественным руководителем Московского драмтеатра имени Станиславского, полностью модернизировал его и переименовал в Электротеатр «Станиславский». Режиссер скончался 5 августа 2025 года в возрасте 67 лет после продолжительных проблем с сердцем.

За полчаса до начала траурной церемонии у дверей толпились актеры и зрители. На узкой пешеходной полоске Тверской выстроились люди в подчеркнуто черных нарядах — в шляпах, с сумками необычной формы, на каблуках и с мундштуками. Разноцветными здесь были только букеты и некоторые прически, а еще обращали на себя внимание красные от постоянного вытирания носы. За исключением тихих всхлипываний, никаких звуков не было слышно — в очереди все чинно молчали.

Наконец распорядители запустили людей в здание Электротеатра. В темном фойе их встретила огромная композиция: посреди десятков ваз с белыми — и только белыми! — цветами стоял портрет Бориса Юхананова. Вокруг роз, гвоздик, лилий и эустом горели такие же ослепительно-белые свечи. «Инсталляция сияет!» — вздохнула одна из дам в черном. В полной тишине люди прошли в зал — и сразу оказались на сцене. В абсолютной темноте вспыхнули слепящие софиты.

Обычно на прощаниях — особенно если они проходят в театре — гроб возвышается над людьми, приковывая к себе все взгляды. Но в Электротеатре именно гроба и не было видно. То есть формально он так же стоял в центре сцены в окружении венков — но все смотрели на огромный экран, где в лучших традициях «Станиславского» возвышался «электрический» Борис Юхананов — веселый и грустный, искренний и играющий, размахивающий руками, ногами и микрофоном — одним словом, живой. Из невидимых в темноте динамиков звучали отрывки его спектаклей. И когда зал Электротеатра заполнился — а заполнился он целиком, пришедшим не хватало сидячих мест, и они вставали в проходе и у черных стен, сливаясь с ними в своих черных нарядах, началось представление. То тут, то там раздавались сдавленные всхлипы, бессвязные восклицания, громкий смех, шепот и шорохи — очень четко, будто по плану. С каждой минутой у корреспондента “Ъ” крепло убеждение, что всем, кроме нее, заранее раздали сценарий и люди, сидящие вокруг, выучили очередность всех вздохов. Только один человек выбивался из этого сценария: посреди зала в проходе прямо на полу сидела девушка с двумя подсолнухами, резавшими глаза своей желтизной в этом черно-белом мире.

А потом на сцене появился хор — как будто из сгустков темноты выступили люди в черных одеяниях. Они исполнили Литургию святого Иоанна Златоуста авторства Чайковского.

Прошло не меньше получаса, прежде чем к микрофону вышел ведущий. Только тогда траурная церемония стала хоть немного похожа на себя. «В России и за рубежом его вспоминают сейчас с теплотой, признательностью и осознанием его уникальности и особой внутренней свободы, позволявшей ломать стереотипы,— говорил безликий ведущий.— Много писем, телеграмм — я зачитаю правительственные». И зачитал — от спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. В зале их послания встретили без особого пиетета — раздавались смешки и ленивые похлопывания вместо полноценных аплодисментов. Ситуацию исправило письмо от учителя Бориса Юхананова — режиссера Анатолия Васильева. «Он собрал вещички в дальнюю дорогу и вышел незаметно»,— прочитал ведущий. В зал тут же вернулись и всхлипывания, и полноценные рыдания. «Все, кому есть что сказать — Борису Юрьевичу, друг другу, выходите к микрофону,— попросил наконец ведущий.— Только без официальных представлений — по-дружески, по-семейному».

«Я шел на его спектакли как в пространство познания,— рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.— Это была территория, где он и сам что-то узнавал, и другим открывал миры, и мне открывал». В своей речи господин Заславский размышлял о судьбах современного театра и о «счастливой благодаря Боре» судьбе конкретного Театра Станиславского. «Конец как-то недопридуман,— пожаловался ректор.— В театре так бывает: тут все мгновенно рассасывается и растворяется — и остается только в нашей памяти. Как и Боря».

На этом официальная часть закончилась — и продолжилось представление. К микрофону выходили люди и произносили исключительно обрывистые фразы, как в абсурдистской пьесе. «Дядь Борь, ну как же так?» — недовольно повторял высокий мужчина, наворачивая круги у гроба. «Простите-е, он был, бы-ы-ыл…— прятал лицо в ладони режиссер Владимир Клименко (на фото).— Бы-ы-ы-ыл И-и-и-ка-а-ар-о-ом!» «Ты научил нас любить все звуки на свете»,— заявила молодая пара «от лица всех музыкантов». «Никакой смерти не существует»,— вздохнула девушка, посидев несколько минут у гроба на корточках. «От лица всей московской андерграундной сцены я посвящаю Б. Ю. в рокеры,— торжественно произнесла та самая девушка с двумя подсолнухами.— Дальше только звук». И ушла, громко вбивая каблуки в дерево сцены — как гвозди в крышку гроба.

«Есть люди, с которыми проводишь большую часть жизни вместе. Тяжело»,— очень тихо произнес художник-постановщик Юрий Хариков. «Боря подарил мне театр,— кивнул балетмейстер Андрей Кузнецов-Вечеслов.— Мы были родителями и акушерами спектаклей одновременно. Мы были трехголовым драконом. А двухголовых не бывает, поэтому Боря не умер».

Темпоритм прощания вдруг нарушил директор «Первого канала» Константин Эрнст. Подойдя к микрофону, он громко, четко, уверенно и на общем фоне немного неуместно извинился перед Борисом Юханановым за то, что «тогда не выпустил твой четырех-с-половиной-часовой фильм о футболе. Прости, что для телевидения это слишком долго». Назвав себя «предателем» за то, что выбрал телевидение, а не театр, господин Эрнст заключил: «Боря был похож на две электростанции сразу — своей энергией мог осветить всю Москву точно. Он был сразу всем. Абсолютно возрожденческий человек».

Все сказанное после слилось в одну общую несвязную речь: «Разогнать дикую кривую…», «В куче техник…», «Вы мой отец — я девочка-ветер!», «Мы даем друг другу прикуривать свечки» и даже «мумие любви». Группа людей с букетами высоких подсолнухов заявила, что зачитает «слова от учеников», и двое мужчин по очереди произносили обрывки стихотворений и фраз — ровно 34 реплики. Люди вставали с мест, кружились, плакали и обнимались. Наконец невозмутимый ведущий объявил, что церемония подходит к концу. И сцена за секунду заполнилась букетами — необычными, явно продуманными, состоящими из разных цветов и в красивом декоре. Цветы возлагали почти час — и уходили со сцены сразу на улицу. А там резко превращались в обычных людей — просто толпились у дверей, переговариваясь. «Что будет с театром дальше — без него?» — спрашивали все у всех. И все в ответ пожимали плечами.

Люди стояли на бордюрах и клумбах, перекрыв тротуар. Им никто не мешал: возле театра не было ни одного обязательного в таких случаях наряда полиции — и одно это напоминало, что присутствие полиции далеко не везде обязательно. Прохожим приходилось выходить на проезжую часть, чтобы обойти толпу. «Надо же, какая очередь в театр! Какое стремление к культуре!» — восхитилась проходящая мимо женщина.

Гроб вынесли из театра — и раздались аплодисменты. Кто-то крикнул «браво!», но его не поддержали — из толпы выкрикивали простое: «Спасибо, Боря». В один момент, как по команде, овации вдруг стихли. «Все!» — прозвучал над Тверской громкий голос. И все разошлись — как зрители после спектакля.

Новости компаний Все