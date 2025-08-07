Ламин Ямаль номинирован на приз лучшему молодому игроку года

Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль вошел в число номинантов на Трофей Копа — приз, ежегодно вручаемый лучшему игроку до 21 года по версии журнала France Football. Полный список кандидатов опубликовала пресс-служба премии «Золотой мяч».

На Трофей Копа также претендуют француз Аюб Буадди («Лилль»), француз Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен»), испанец Пау Кубарси («Барселона»), бразилец Эстевао («Челси»), испанец Дин Хейсен («Реал»), англичанин Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), португалец Родригу Мора («Порту»), португалец Жуан Невеш («Пари Сен-Жермен»), турок Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Ламину Ямалю 18 лет. В прошлом сезоне он забил 18 голов в 55 матчах и стал чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Вместе со сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы в 2024 году и был признан лучшим молодым игроком турнира. В прошлом году он стал обладателем Трофея Копа.

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в театре Шатле.

Таисия Орлова