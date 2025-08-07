«Единая Россия» провела обучающие семинары в части протестных регионов

«Единая Россия» (ЕР) завершила цикл обучающих семинаров в десяти регионах, где в сентябре пройдут выборы, сообщила пресс-служба партии. Четыре из них эксперты и сами единороссы ранее отметили как сложные для ЕР в контексте Единого дня голосования (ЕДГ) 2025 года.

Семинары с участием экспертов Высшей партийной школы ЕР прошли в Новосибирской, Томской, Воронежской, Липецкой, Курганской и Костромской областях, Чувашии, Удмуртии и Коми, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы, согласно сообщению пресс-службы, были выбраны «в привязке к конкретной политической ситуации». Участие в семинарах приняли 500 кандидатов, в числе которых было много участников спецоперации, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Некоторые субъекты РФ, в которых прошли семинары, совпадают с теми, где единороссы ожидают сложные для себя выборы в ходе ЕДГ-2025. Например, господин Якушев ранее называл среди таких кампаний выборы регионального и столичного парламентов в Коми и Костромской области, выборы в городскую думу Томска, а также муниципальные выборы в Хакасии и Забайкальском крае.

Коми, Костромская и Курганская области были также отмечены как регионы с «протестным потенциалом выше среднего» в докладе близкого к ЕР Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), опубликованном 6 августа. Новосибирская область, где пройдут выборы в заксобрание, также вошла в число сложных регионов по мнению АПЭК, а ранее была и в списке ЕР. Но там, по оценке Владимира Якушева, ситуация для правящей партии «нормализовалась».

Божена Иванова