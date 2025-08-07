Жители поселка Мга остались без воды из-за утечки на улице Новая

Поселок Мга остался без воды из-за утечки на улице Новая, сообщает пресс-служба Леноблводоканала 7 августа. Специалисты уже работают над устранением неисправности.

На время работ для жителей организован подвоз воды по требованию. Для этого нужно обратиться по номеру аварийной службы предприятия — +7(812)409-00-01.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Москва выделит Петербургу 12 млрд рублей на строительство главного канализационного коллектора. Он должен быть возведен до 2030 года.

Андрей Маркелов