Мэрия Уфы выставила на торги право застраивать 48 га вблизи Зинино и Жилино

Администрация Уфы выставила на торги право заключить договор о комплексном развитии 48 га вблизи деревень Зинино и Жилино. Территория ограничена улицей Александра Книсса, федеральной автомобильной дорогой М-5 «Урал», Пригородной улицей и железнодорожными путями. Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с завтрашнего дня, подвести его итоги планируется 28 августа.

Начальная цена права застраивать территорию — 2,3 млн руб., претенденты на участие в торгах должны внести задаток в том же размере. Девелопер должен будет реализовать проект в течение 10 лет. Минимальный объем выполненных в рамках договора о развитии территории работ оценивается в 3,7 млрд руб. Участники конкурса должны подтвердить наличие 200 млн руб. на строительство детского сада на 90 мест.

Как сообщал «Ъ-Уфа», застройщик сможет возвести на территории до 30 тыс. кв. м жилья, а также встроенные и пристроенные к нему помещения.

Наталья Балыкова