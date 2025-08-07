Четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы после падения с горки в Мурино

Управление СК по Ленобласти возбудило уголовное дело после получения тяжелых травм четырехлетней девочкой, упавшей с горки в детском саду в Сертолово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Детская площадка в Сертолово Ленинградской области, где получила тяжелые травмы четырехлетняя девочка. Фото: Прокуратура Ленинградской области

По предварительным следствия, 5 августа девочка упала с горки во время прогулки на территории сертоловского детского сада № 2 и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Причиной происшествия назван недосмотр со стороны воспитателя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших тяжкий вред здоровью (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК). Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинградской области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК в Петербурге проводит проверку по факту травмирования ребенка в аквапарке.

Артемий Чулков