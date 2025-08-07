Турпоток на Ставрополье достиг 4,5 млн человек в 2025 году

В первом полугодии 2025 года Ставропольский край посетили на 400 тысяч больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года и составил 4,5 млн человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные сотового оператора, предоставленные управлением пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Фото: пресс-служба Минтуризма Ставропольского края

По информации Росстата в этот же период регион посетили 1,2 млн путешественников.

В частности, на увеличение потока туристов в регион повлияло развитие семейного отдыха. За первое полугодие в крае отдохнуло более полумиллиона детей.

Также отмечается изменение возрастной структуры туристов: только 5,6% гостей относятся к старшей возрастной группе.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года Кабардино-Балкарию посетили около 910 тыс. человек. В прошлом году за аналогичный период республику посетили 794 тыс. человек. Таким образом, турпоток в регион за полгода вырос на 14,5%. Схожий показатель (14%) фиксируют в росте бронирования.

Наталья Белоштейн