Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Объявлены номинанты на приз лучшему вратарю года по версии France Football

Пресс-служба премии «Золотой мяч», ежегодно присуждаемой лучшему футболисту года по версии журнала France Football, опубликовала список номинантов на Трофей Льва Яшина — приз, вручаемый лучшему вратарю.

Предыдущая фотография

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Joe Puetz-Imagn Images / Reuters

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Фото: David Klein / Reuters

Фото: Scott Kinser-Imagn Images / Reuters

Следующая фотография
1 / 9

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Joe Puetz-Imagn Images / Reuters

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Фото: David Klein / Reuters

Фото: Scott Kinser-Imagn Images / Reuters

На награду претендуют десять голкиперов:

  • бразилец Алисон Бекер (английский «Ливерпуль»);
  • марокканец Яссин Буну (саудовский «Аль-Хиляль»);
  • француз Люка Шевалье (французский «Лилль»);
  • бельгиец Тибо Куртуа (испанский «Реал»);
  • итальянец Джанлуиджи Доннарумма (французский ПСЖ);
  • аргентинец Эмилиано Мартинес (английская «Астон Вилла»);
  • испанец Давид Райя (английский «Арсенал»);
  • бельгиец Матц Зельс (английский «Ноттингем Форест»);
  • швейцарец Янн Зоммер (итальянский «Интер»).

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в театре Шатле. В прошлом году обладателем трофея во второй раз подряд стал аргентинец Эмилиано Мартинес.

Таисия Орлова

Новости компаний Все