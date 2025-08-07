Объявлены номинанты на приз лучшему вратарю года по версии France Football

Пресс-служба премии «Золотой мяч», ежегодно присуждаемой лучшему футболисту года по версии журнала France Football, опубликовала список номинантов на Трофей Льва Яшина — приз, вручаемый лучшему вратарю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Vincent Carchietta / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Joe Puetz-Imagn Images / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: David Klein / Reuters Фото: Scott Kinser-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Vincent Carchietta / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Joe Puetz-Imagn Images / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: David Klein / Reuters Фото: Scott Kinser-Imagn Images / Reuters

На награду претендуют десять голкиперов:

бразилец Алисон Бекер (английский «Ливерпуль»);

марокканец Яссин Буну (саудовский «Аль-Хиляль»);

француз Люка Шевалье (французский «Лилль»);

бельгиец Тибо Куртуа (испанский «Реал»);

итальянец Джанлуиджи Доннарумма (французский ПСЖ);

аргентинец Эмилиано Мартинес (английская «Астон Вилла»);

испанец Давид Райя (английский «Арсенал»);

бельгиец Матц Зельс (английский «Ноттингем Форест»);

швейцарец Янн Зоммер (итальянский «Интер»).

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в театре Шатле. В прошлом году обладателем трофея во второй раз подряд стал аргентинец Эмилиано Мартинес.

Таисия Орлова