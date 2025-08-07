Объявлены номинанты на приз лучшему вратарю года по версии France Football
Пресс-служба премии «Золотой мяч», ежегодно присуждаемой лучшему футболисту года по версии журнала France Football, опубликовала список номинантов на Трофей Льва Яшина — приз, вручаемый лучшему вратарю.
1 / 9
На награду претендуют десять голкиперов:
- бразилец Алисон Бекер (английский «Ливерпуль»);
- марокканец Яссин Буну (саудовский «Аль-Хиляль»);
- француз Люка Шевалье (французский «Лилль»);
- бельгиец Тибо Куртуа (испанский «Реал»);
- итальянец Джанлуиджи Доннарумма (французский ПСЖ);
- аргентинец Эмилиано Мартинес (английская «Астон Вилла»);
- испанец Давид Райя (английский «Арсенал»);
- бельгиец Матц Зельс (английский «Ноттингем Форест»);
- швейцарец Янн Зоммер (итальянский «Интер»).
Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в театре Шатле. В прошлом году обладателем трофея во второй раз подряд стал аргентинец Эмилиано Мартинес.