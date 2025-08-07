Швейцария хочет отказаться от покупки истребителей F-35A из-за тарифов Трампа

Представители различных политических партий Швейцарии призывают к отмене покупки у американского концерна Lockheed Martin истребителей F-35A, пишет Bloomberg. Так страна реагирует на введение Дональдом Трампом импортных пошлин на швейцарские товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

1 августа президент США подписал указ о введении импортных пошлин в отношении нескольких десятков стран. Для швейцарских товаров начиная с 7 августа устанавливается одна из самых высоких ставок — 39%. Учитывая это, многие политики в Швейцарии считают теперь закупку военной техники у США просто недопустимой.

«Страна, которая бросает нам вызов в торговле, не должна получать подарки»,— заявил депутат от партии «Зеленые» Бальтазар Глеттли, который еще весной выдвинул предложение об отмене проекта закупок. Оно может быть рассмотрено в парламенте уже в сентябре, отмечает Bloomberg.

Стоимость контракта на поставку 36 истребителей F-35A составляет 7,3 млрд швейцарских франков ($9,1 млрд). А для Lockheed Martin 36 самолетов — почти треть от объема поставок за 2024 год.

Кирилл Сарханянц