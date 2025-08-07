Дилерская сеть китайской марки Oting в Петербурге сократилась до одного автосалона

В Петербурге остался всего один дилер китайского бренда Oting, который выходил на городской рынок с двумя автосалонами на севере и юге города. Теперь автомобили этой марки можно приобрести только в северной части Петербурга, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящий момент в РФ Oting представлен с двумя моделями: внедорожником Paladin и пикапом Palasso. В планах бренда расширение предложения до пяти моделей к следующему году.

Oting позиционирует себя как китайский бренд с японскими корнями. Оба автомобиля, которые сейчас марка предлагает в России, созданы на базе моделей Nissan.

По данным экспертов рынка, за первую половину текущего года в Петербурге было зарегистрировано 11 новых автомобилей Oting.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первую половину этого года в Петербурге было реализовано 6 088 легковых и легких коммерческих автомобилей китайских брендов. Таким образом продажи б/у машин из Китая в городе выросли на 69% по отношению к первому полугодию 2024 года.

Андрей Цедрик