В Ставропольском крае спрос на санатории вырос на 3%

В Ставропольском крае количество размещенных в санаториях гостей за первые пять месяцев 2025 года выросло на 3%. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марину Смирнову.

По словам собеседника, регион показал максимальный рост цен на одну ночевку в санатории — на 29%.

«В 2024 году в санаторно-курортном направлении был отмечен рост количества размещенных лиц по отношению к 2023 году: на 25% — в Крыму и на 8% в Краснодарском крае, что выше, чем по России в целом (+4%). Увеличение спроса вызвало рост цены: доходы санаториев на одну ночевку выросли в Краснодарском крае на 12%, в Крыму на 7% и в Ставропольском крае на 17%, что в последнем случае стало одной из причин снижения количества размещенных лиц на 4%», — прокомментировала Марина Смирнова.

Константин Соловьев