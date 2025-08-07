Глава Минфина Ганы станет врио министра обороны после его гибели в авиакатастрофе

Президент Ганы Джон Драмани Махама поручил министру финансов Кассиэлю Ато Форсону исполнять обязанности главы Минобороны, передает Reuters. Накануне министр обороны страны Эдвард Омане Боама погиб при крушении военного вертолета Z9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Kokoroko / Reuters Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В авиакатастрофе также погибли министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед, три должностных лица и три члена экипажа. Вертолет разбился в регионе Ашанти. Власти Ганы объявили трехдневный национальный траур.