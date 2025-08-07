На Уралмаше и Эльмаше открыли две площадки для выгула собак

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылись две новые площадки для выгула собак. В торжественном открытии приняли участие глава района Роман Кравченко, депутаты Екатеринбургской городской думы Алексей Шестаков и Алексей Вихарев.

Площадки размещены по ул. Стахановская, 4 (Уралмаш) и ул. Фрезеровщиков, 37 (Эльмаш). «Они будут работать круглосуточно на бесплатной основе. Новые площадки оборудованы тренажерами, снарядами, горками и зонами отдыха»,— рассказал в соцсетях Алексей Вихарев.

В мае в Екатеринбурге открыли площадку для собак под Макаровским мостом. В церемонии принял участие мэр Алексей Орлов. Он подчеркнул, что создание благоустроенных зон для животных — ответ на запрос жителей города, которые активно поддерживают инициативы по улучшению городской среды.

София Паникова