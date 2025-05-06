Под Макаровским мостом в Екатеринбурге открыли площадку для собак

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие площадки для выгула собак под Макаровским мостом. В церемонии принял участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представители администрации города и бизнеса. Мероприятие прошло с символическим перерезанием ленточки и показательной тренировкой собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка для собак под Макаровским мостом

Фото: Полина Клейн Площадка для собак под Макаровским мостом

Фото: Полина Клейн

Алексей Орлов отметил, что использование заброшенных пространств под мостами для создания таких площадок — это успешная практика, заимствованная из опыта других стран, например, Китая. Он подчеркнул, что создание благоустроенных зон для животных — ответ на запрос жителей города, которые активно поддерживают инициативы по улучшению городской среды. Господин Орлов добавил, что важно не только создать такие пространства, но и заботиться о них в дальнейшем.

Работы по благоустройству площадки под Макаровским мостом начались 2 апреля по инициативе администрации города. Спонсором проекта выступила компания «УГМК-Застройщик», а концепцию разработала компания Urban Green.

Полина Клейн