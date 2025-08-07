Футболист Рикарду Мангаш перешел из «Спартака» в португальский «Спортинг»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе португальского защитника Рикарду Мангаша в лиссабонский «Спортинг», который в прошлом сезоне стал победителем национального чемпионата.

«В рамках соглашения со ''Спортингом'' ''Спартак'' получит фиксированную сумму за трансфер игрока, а также дополнительные выплаты в случае достижения определенных целей и перехода Мангаша в третий клуб в будущем», — говорится в заявлении московской команды. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в €2,5 млн.

В сентябре 2024 года Мангаш перешел в «Спартак» из португальского клуба «Витория Гимарайнш». В составе московской команды защитник провел 19 матчей, отметившись тремя голами.

Таисия Орлова