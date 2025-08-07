Как встречались Владимир Путин и Дональд Трамп

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и США прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей». Президенты договорились о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и создании канала связи для урегулирования ситуации на Украине.

10 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах». Они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии. Дональд Трамп позже назвал встречу «хорошей».

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе. Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2». Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018.

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати».

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина.

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла.