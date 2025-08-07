Замглавы Когалыма Згонников арестован по обвинению в получении взятки

Ханты-Мансийский районный суд арестовал до 28 сентября заместителя мэра города Когалым Анатолия Згонникова. Об этом сообщила пресс-служба судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Чиновника обвиняют в получении взятки.

О задержании замглавы Когалыма накануне сообщило ТАСС. По версии следствия, господин Згонников совершил правонарушение на прошлом месте работы — когда был директором центра досуга и отдыха «Когалым». В сообщении пресс-службы судов говорится, что фигурант получал взятки «за совершение незаконных действий». Суммы не уточняются.

Анатолий Згонников стал замглавы Когалыма в июле прошлого года. В администрации города он курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики, развития предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Никита Черненко