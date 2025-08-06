ТАСС: замглавы Когалыма Анатолия Згонникова задержали по делу о взятке

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре задержали заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Когалыма Фото: Администрация Когалыма

По данным следствия, замглавы города получал взятки еще на прошлом месте работы, когда был директором центра досуга и отдыха «Когалым». Правоохранительные органы официально не сообщали о задержании господина Згонникова.

Согласно информации на сайте администрации Когалыма, Анатолий Згонников занял пост заместителя главы города в июле прошлого года. Он курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики, развития предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Никита Черненко