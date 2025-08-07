Чистая прибыль «Юнипро» упала почти на 4% в I полугодии

Чистая прибыль по МСФО энергокомпании «Юнипро» составила по итогам полугодия 20,9 млрд руб. — на 3,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это следует из неаудированных финансовых результатов, опубликованных группой.

Выручка в отчетном периоде выросла на 1,8% год к году и составила 64,1 млрд руб.

Компания сообщила в своем отчете об увеличении производства электроэнергии (на 7% год к году), что обеспечило в I полугодии рост продаж электроэнергии на 26,3%. На 32,8% снизилась выручка компании от продажи мощности в связи с окончанием договора о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС. Вместе с тем из модернизации вышел энергоблок №6 Сургутской ГРЭС-2.

Совет директоров ПАО «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

ПАО «Юнипро» создана в результате реформы РАО «ЕЭС России». До начала СВО ее главным акционером была немецкая компания Uniper. Сейчас в состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Яйвинская ГРЭС (Пермский край), Смоленская ГРЭС (Смоленская область).