Зеленский анонсировал встречу советников по безопасности Украины, Европы и США

Советники по безопасности Украины, стран Европы и США сегодня проведут онлайн-встречу, чтобы скоординировать подходы к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Советники по безопасности сегодня проведут онлайн-встречу для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ обсуждал мирный процесс. По его словам, Берлин и Киев сходятся в том, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, обеспечив «достойный мир».

Вчера вечером агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что в разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским также приняли участие европейские лидеры. По данным агентства, в созвоне участвовали генсек НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с господином Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня сообщил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее дата пока неизвестна. При этом трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского российская сторона не рассматривает. В Белом доме вчера подтвердили готовность президента США провести встречи как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

О подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая