Промышленники взяли темп

За первое полугодие промышленный сектор Санкт-Петербурга демонстрирует рост. Драйверами являются фармацевтика, судостроение, радиоэлектроника, а также автопром. Рост последнего объясняется низкой базой: перезапущенные заводы — бывшие Nissan и Hyundai — год назад набирали мощность, а в нынешнем уже осваивают новые проекты. На перспективу власти не ожидают изменений в положительной динамике. Эксперты отмечают, что производственники готовы наращивать мощности, но есть ряд сдерживающих факторов.

В Петербурге расположено более 750 крупных и средних промпредприятий, представлены практически все производственные виды деятельности

Согласно данным Петростата, индекс промышленного производства (ИПП) Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия составил 108% к аналогичному прошлогоднему периоду. Динамика показывает последовательное ускорение: с 106,7% в первом квартале до 107,5% по итогам четырех месяцев, несмотря на небольшое снижение до 106,8% в мае.

Как отметил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, региональная промышленность показала хорошую динамику по отношению к высокой базе прошлого года. На протяжении двух предыдущих лет рост ИПП в Петербурге измерялся двузначными величинами. В 2024 году он составил 110,9%, а в 2023-м — 113,1%. «Мы не ожидаем замедления темпов роста, потому что в Петербурге есть отрасли, которые в ближайшие годы будут показывать только положительную динамику»,— акцентировал Александр Ситов. На территории города расположено более 750 крупных и средних промышленных предприятий, представлены практически все производственные виды деятельности. На долю промышленного комплекса приходится 21% валового регионального продукта, 49% налоговых поступлений в бюджетную систему, 17% работающего населения. В структуре продукции обрабатывающих производств Санкт-Петербурга (без учета производства нефтепродуктов) почти 59% занимают высокотехнологичные отрасли.

Высокие результаты роста показывает радиоэлектроника: объем отгруженной продукции увеличился в 1,5 раза (до 230 млрд рублей), во многом благодаря спросу на комплектующие для беспилотных авиационных систем. Автопром, несмотря на сложности прошлых лет, после перезапуска двух заводов способствовал росту ИПП — 122%, а объем отгруженной продукции автопрома по итогам полугодия 2025 года вырос на 20%. Напомним, что пока в Петербурге работают два автозавода: «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan), занимающийся крупноузловой сборкой кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8 (клоны Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro) и «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai), выпускающий под брендом Solaris четыре модели: HS, HC, KRS и KRX (клоны модели Hyundai и Kia). В 2021 году (по данным за два квартала), до ухода с российского рынка Nissan, Hyundai и Toyota, объем отгруженных авто в деньгах составлял 256 млрд рублей.

Также активно развивается производство машин и оборудования: оборот за полугодие вырос на 10%, объем отгруженной продукции — на 30%. Объем инвествложений производителей машин и оборудования составил почти пятую часть всех инвестиций обрабатывающих производств Петербурга.

Традиционно драйвером роста промышленности Петербурга остается судостроительная отрасль. Так, ИПП в судостроении составил 124,2%. За шесть месяцев 2025 года объем отгруженной продукции составил 153,8 млрд рублей, что на треть превышает показатели прошлого года.

Ленинградская область демонстрирует снижение темпов. Индекс промышленного производства в январе — июне 2025 года по сравнению с январем — июнем 2024 года составил 100,8%, в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года — 97,2%, по сравнению с маем 2025 года — 104,9%.

Без стимула государства не обойтись

Эксперты отмечают, что рост промышленного сектора сопровождался вызовами, в числе которых высокая ключевая ставка, влияющая на кредитоспособность предприятий. Бизнес продолжает полагаться на меры господдержки: льготные займы Фонда развития промышленности, налоговые вычеты и промышленную ипотеку.

«Развитие промышленности Санкт-Петербурга идет с более высокой динамикой, и основное объяснение этому — значительное размещение на городских предприятиях государственного заказа для приоритетных отраслей экономики нашей страны, в том числе связанных с повышением ее обороноспособности. Именно поэтому сегодня наиболее активно в Петербурге развиваются такие отрасли, как радиоэлектроника и приборостроение, машиностроение, судостроение, производство транспортных средств, легкая промышленность. Кроме этого, высокую динамику демонстрируют фармацевтика, пищевая промышленность, производство металлоизделий, химии и продукции деревообработки»,— комментирует председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Он отмечает, что вследствие действующих уже не первый месяц высоких банковских ставок, обусловленных действием антиинфляционных мер Центробанка РФ, открытие инвесторами новых производств с использованием преобладающего заемного финансирования является большой редкостью. «По нашим наблюдениям, предприниматели все чаще стараются использовать монетарные меры поддержки различных региональных или федеральных институтов развития. Наиболее распространенные из них — инвестиционный налоговый вычет, предоставление объектов недвижимости по льготной ставке аренды или в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МАИП), льготные займы Фондов развития промышленности, в том числе промышленная ипотека, а также субсидии на подключение к инженерным сетям и другие»,— отмечает Дмитрий Панов.

В Фонде развития промышленности Санкт-Петербурга сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года объем выданных займов составил порядка 500 млн рублей. К выдаче готовятся займы на сумму свыше 700 млн рублей. На комплексной экспертизе у Фонда находятся заявки на сумму 1,3 млрд рублей.

Уже сейчас ключевая ставка снижена, планируется, что к концу года она будет около 15–16%. По словам опрошенных экспертов, такой процент снизит нагрузку на реализуемые проекты, финансирование которых привязано к так называемой «плавающей ставке», и тем самым оживит динамику инвестиций в промышленность. Стоит отметить, что и власти заявляют о больших планах по развитию производственного потенциала. Так, в ходе ПМЭФ-2025 были подписаны соглашения с ведущими компаниями различных отраслей на рекордную сумму, превышающую 538 млрд рублей.

Необходимость инфраструктуры

Помимо высокой ключевой ставки сдерживающим фактором является дефицит земельных ресурсов города для размещения новых современных производственных мощностей, добавляет Тамара Рондалева, генеральный директор Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» — одной из самых крупных площадок.

«Совокупно они сдерживают реализацию новых инвестпроектов в сфере промышленности. Мы видим высокий интерес инвесторов к размещению новых производств и быстрому запуску на готовых промышленных площадях для снижения собственных рисков, связанных со строительством. И именно государство способно сегодня строить такую инфраструктуру для инвестора. В текущих условиях основным заказчиком и пользователем новых технологий становится государство. И для более динамичного и эффективного старта необходимо стимулировать участников рынка с помощью мер поддержки, таких как готовые производственные площади»,— комментирует Тамара Рондалева.

По ее словам, степень значимости технологий регулярно меняется, и задача государства — иметь эффективную производственную инфраструктуру и возможность динамичного размещения и оснащения технологичных компаний. Для стимулирования частного бизнеса к развитию новых технологий и инноваций государство, как заказчик и основной интересант, должно создавать соответствующую инфраструктуру. И концепция Особых экономических зон максимально соответствует решению этой задачи и уже подтверждает свою эффективность.

«В том числе, поэтому Петербург и принял решение о расширении ОЭЗ и приступил к развитию двух новых площадок. Один новый инновационный центр уже строится и еще два аналогичных объекта проектируются и также будут построены в ближайшие годы. Общая площадь предложения в ОЭЗ составит более 100 тыс. кв. м»,— говорит госпожа Рондалева.

На текущий момент в ОЭЗ «Санкт-Петербург» зарегистрированы 72 резидента, совокупная выручка которых достигла 498 млрд рублей. В городской бюджет за все время работы поступило 26 млрд рублей налоговых отчислений. Как отметила госпожа Рондалева, свободные промышленные площади в Петербурге сегодня занимают менее 1% от общего объема готовых объектов. В 2024 году ОЭЗ расширилась за счет присоединения новых площадок — «Парнас» и «Шушары», где в ближайшее время начнется строительство новых производственных мощностей. Развивается и площадка «Новоорловская».

На дефицит производственных площадей указывает и уполномоченный по правам предпринимателей Санкт-Петербурга Валерий Калугин. Кроме того, в своем ежегодном докладе он акцентировал внимание на высоком уровне износа материально-технической базы предприятий. Сейчас он составляет 71% и продолжает расти. Про этом бизнес-омбудсмен заявил, что скорость импортозамещения в регионе невысокая, а старые иностранные станки обслуживать полноценно не удастся. 61% предприятий рассказали, что изменений в количестве отечественного оборудования нет. Всего российских станков у каждой второй организации меньше 10%.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что ключевыми факторами стабильности промышленного сектора остаются господдержка, включая льготное финансирование, в том числе и на оборудование и развитие особых экономических зон, а также активное внедрение новых технологий. Власти в том числе разрабатывают меры поддержки по роботизации производств. В целом для долгосрочного роста потребуется решение инфраструктурных и логистических ограничений, а также дальнейшее расширение кооперации между бизнесом, наукой и властью.

