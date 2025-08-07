Лишенный полномочий томский депутат зарегистрирован на новых выборах

Экс-депутат гордумы Томска Денис Ярмош зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты нового созыва. О соответствующем решении избиркома он сообщил в своем Telegram-канале.

Председатель правления жилищного кооператива «Архитекторов» Денис Ярмош будет баллотироваться в одномандатном округе №21. Его выдвинула партия «Яблоко». Кроме того, он внесен в партсписок кандидатов этой партии в территориальной группе №1.

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Ярмош был избран депутатом муниципального парламента в 2020 году. В качестве независимого депутата вошел в состав «Группы местного самоуправления». Но в ноябре 2024 года Советский районный суд своим решением по заявлению прокурора города досрочно лишил полномочий господина Ярмоша за «ненадлежащее исполнение обязанностей» при предоставлении данных о доходах за 2020-2021 годы. 28 февраля 2025 года апелляционная судебная инстанция оставила решение райсуда без изменения.

