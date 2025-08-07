В воронежских магазинах «Пятерочки» появились digital-экраны для рекламы

Рекламное подразделение X5 Group — X5 Media — разместило digital-экраны в прикассовых зонах магазинов сети «Пятерочка» в Воронеже. Они будут использоваться для демонстрации рекламы, сообщила пресс-служба ритейлера.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо Воронежа, такие экраны были запущены в Перми и Волгограде — всего 278 торговых точек оборудовали 556 устройствами. С начала года в магазинах «Пятерочки» количество цифровых экранов достигло более 6,4 тыс. в 14 городах-миллионниках, а суммарный дневной охват этих рекламных поверхностей вырос до 6,2 млн человек.

«Воронеж, Пермь и Волгоград — города со стабильно развивающейся экономикой и локальными особенностями потребления. Наше знание предпочтений покупателей в этих городах, основанное на глубокой аналитике, позволит бизнесам таргетировать свои рекламные кампании на нужную им аудиторию»,— считает руководитель направления развития рекламного офлайн-инвентаря X5 Media Наталия Печенкина.

Помимо digital-экранов в прикассовой зоне, рекламодатели могут запускать кампании на кассах самообслуживания в 17 тыс. магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также через внутреннее радио торговых сетей: аудиореклама доступна в 27 тыс. торговых точек сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Digital instore-реклама X5 Media охватывает 90% российских городов.

X5 Group — один из крупнейших ритейлеров РФ. Основной владелец — структура «Альфа-групп» CTF Holdings, владевшая на конец 2023 года 47,86% голосующих акций группы. В 2024 году выручка холдинга выросла год к году на 24,2% — до 3,9 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 21,9% — до 110 млрд руб. Группа управляет более 27 тыс. магазинов и 71 распределительным центром.

В конце июля в индустриальном парке «Котовск» в Тамбовской области была введена в эксплуатацию первая очередь логистического центра X5 Group.

Ульяна Ларионова