Призовой фонд US Open достиг $90 млн

Призовой фонд Открытого чемпионата США, который пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября, достиг $ 90 млн. Это очередной рекорд теннисных состязаний, который каждый год обновляется на американском мейджоре. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн, финалисты — по $2,5 млн.

Для сравнения: призовой фонд Australian Open в этом сезоне составил примерно $60 млн, Roland Garros — около $65 млн, Wimbledon — примерно $72 млн. Победители Открытого чемпионата Австралии выиграли по $2,15 млн, Roland Garros — по $2,9 млн, а Wimbledon — по $4,11 млн.

Сильнейшим дуэтам трех парных разрядов — мужского, женского и микста — в Нью-Йорке выплатят по $1 млн на пару.

В прошлом году чемпионы US Open получили по $3,6 млн, финалисты — по $1,8 млн, а общий призовой фонд турнира составил $75 млн. Действующими чемпионами US Open являются парвые ракетки мира итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

Евгений Федяков