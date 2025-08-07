Выручка Rheinmetall в первом полугодии выросла на 24% на оборонных заказах

Выручка германской компании Rheinmetall в первом полугодии увеличилась на 24%, достигнув €4,7 млрд. Росту способствовало увеличение оборонных заказов. Выручка этого подразделения компании увеличилась на 26%, до €1,3 млрд, а объем заказов — на 14%, до €21,6 млрд. Операционная прибыль компании выросла на 18%, составив €475 млн. Несмотря на рост, некоторые полугодовые показатели Rheinmetall оказались хуже прогнозов, так что акции компании после публикации отчетности подешевели на 4,7%. При этом за последний год ее акции выросли более чем на 240%.

Компания также подтвердила свой прогноз на 2025 год в целом. «Наши портфели заказов полны и продолжат расти в будущем. Rheinmetall успешен в своем пути к тому, чтобы стать мировым лидером оборонной отрасли»,— заявил гендиректор компании Армин Паппергер. Ранее он говорил, что в условиях, когда европейские страны, входящие в НАТО, наращивают расходы на оборону, так что эти расходы могут достичь €1 трлн к 2030 году, Rheinmetall может получить до 20–25% от этой суммы и готова расширять производство.

Яна Рождественская