Жительница Сочи помещена под стражу за продажу смертельно опасного алкоголя

В Сочи Адлерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в реализации суррогатного алкоголя, вызывавшего отравление пяти человек. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщает, что один человек погиб, четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В ближайшее время мера пресечения будет избрана второй обвиняемой, 73-летней жительнице Сочи. По данным «Ъ», фигурантками дела о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), являются Олеся Пачалия и Этери Цвижба. Женщины торговали на рынке Казачий на федеральной территории Сириус спиртными напитками под названием «домашнее вино» и «чача». Следствие полагает, что обе женщины знали о том, алкоголь изготовлен кустарным способом и может быть опасен для жизни и здоровья.

После употребления «чачи», приобретенной на рынке у Олеси Пачалия и Этери Цвижба, в больницу попали пять человек, один из которых скончался, утверждает следствие. Вчера, 6 августа, представитель МВД Ирина Волк сообщила, что количество пострадавших может вырасти, так как отдыхающие могли обратиться за медицинской помощью уже после того, как они уехали из Сочи и федеральной территории Сириус.

Анна Перова, Краснодар