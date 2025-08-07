Состояние детей, которых сбил глава союза художников Татарстана, стабильное

Состояние двух подростков, которых госпитализировали после ДТП 5 августа на ул. Боевой в Казани, стабильное, угрозы жизни нет. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Подростки получают всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в министерстве.

5 августа в Казани на ул. Боевая водитель фургона «Форд Транзит» сбил трех подростков и скрылся. 12-летние мальчик и девочка были госпитализированы, а 14-летнюю девочку отпустили из медучреждения. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», за рулем фургона находился председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что водитель был в состоянии опьянения. Мировой судья постановил лишить задержанного водительских прав на 1,5 года.

Диана Соловьёва