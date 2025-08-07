Главу союза художников Татарстана лишили прав после наезда на трех детей

Водителя фургона «Форд Транзит», сбившего на пешеходном переходе трех подростков 5 августа, лишили прав на управление автомобилем на 18 месяцев. Такое решение вынес мировой судья по Кировскому судебному району Казани, рассказали в пресс-службе ГАИ города. Как ранее сообщал «Ъ Волга-Урал», за рулем автомобиля был председатель правления Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев.

ДТП произошло вечером 5 августа на ул. Боевая. В результате происшествия пострадали трое детей, а водитель скрылся. 12-летние девочка и мальчик были госпитализированы, а 14-летнюю девочку отпустили из медучреждения. В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали, что задержанный находился за рулем в состоянии опьянения.

На водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 12.37 (отсутствие полиса ОСАГО), ч. 2 ст. 12.3 (управление машиной без прав), ст.12.18 (непредоставление преимущества пешеходам) КоАП РФ.

По факту ДТП также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Диана Соловьёва