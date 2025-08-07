Суд арестовал замглавы Когалыма по обвинению в получении взятки

Ханты-Мансийский районный суд заключил под стражу до 28 сентября заместителя главы Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе судов Югры. Он обвиняется во взяточничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ — по факту получения взятки должностным лицом за совершение незаконных действий. По информации «РИА Новости», речь идет об Анатолии Згонникове. На должность вице-мэра его назначили 8 июля 2024 года, в администрации он занимался вопросами муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.

Ранее Сургутский городской суд в ХМАО назначил три года лишения свободы условно экс-главе поселка Белый Яр Елене Никифоровой за незаконное выделение жилплощадей и непризнание дома аварийным. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ирина Пичурина