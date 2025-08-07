Трамвайные пути начнут менять на новом участке Ошарской улицы 9 августа

Реконструкция трамвайных путей на участке улицы Ошарской от улицы Республиканской до улицы Кузнечихинской в Нижнем Новгороде начнется 9 августа. Об этом сообщили в компании «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области»), которая отвечает за модернизацию городского электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автомобильное движение на время ремонта станет односторонним, водители смогут проехать только в сторону улицы Белинского. Завершить работы подрядчик рассчитывает в ноябре 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде выделено 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Нижнем Новгороде планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо и закупить 170 трамваев «Минин». Завершить модернизацию необходимо к концу 2026 года.

Елена Ковалева