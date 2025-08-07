Минобороны: силы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Российские средства ПВО обороны за сутки сбили восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В пресс-релизе ведомства говорится, что также силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 240 беспилотников самолетного типа. В северо-восточной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

С 6:20 до 10:35 мск средства ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над четырьмя регионами России — Калужской, Брянской, Смоленской областями и над Крымом.