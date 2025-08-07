Российские силы ПВО за четыре часа сбили 43 БПЛА

В период с 6:20 до 10:35 мск дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило сообщило Минобороны РФ. По его данным, 18 БПЛА сбили над территорией Крыма, два дрона — над Смоленской областью, еще один — над Калужской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. В Смоленской и Калужской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Ночью силы ПВО сбили 82 БПЛА над восемью российскими регионами.