Урожай зерновых на Ставрополье в четыре раза превысил потребности региона

На Ставрополье урожай зерновых в четыре раза превысил внутреннюю потребность региона. Аграриями собрано 10 млн т, тогда как за год в крае используется 2,5 млн т зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Из общего количества необходимого зерна 1,1 млн т отправляются в промышленную переработку, в том числе на изготовление хлеба. Еще 824 тыс. т — на нужды животноводства и 550 тыс. т — на посевной материал для следующего года.

Неиспользованную часть урожая планируют направить в другие регионы России и на экспорт.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в начале 2025 года экспорт муки из Ставропольского края снизился на 57,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 28,4 тысячи тонн. Из общего объема поставок за рубеж отправили 11,7 тыс. т пшеничной и ржано-пшеничной муки, 16,2 тыс. т обработанного зерна и 427 т крупы.

Стоимостный объем экспорта составил $33 млн, что на 51% ниже показателей 2024 года.

Наталья Белоштейн