Ставропольский край сократил поставки муки за рубеж на 57%

Экспорт муки из Ставропольского края снизился на 57,5% в начале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 28,4 тысячи тонн. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство экономического развития региона.

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Из общего объема поставок за рубеж отправили 11,7 тыс. т пшеничной и ржано-пшеничной муки, 16,2 тыс. т обработанного зерна и 427 т крупы.

Стоимостный объем экспорта составил 3 3 млн. долл США, что на 51% ниже показателей 2024 года.

«Основной причиной снижения объемов экспорта является рост себестоимости переработки пшеницы, что снижает привлекательность экспорта муки на мировом рынке»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что производство готовой продукции удовлетворяет внутренний спрос населения края и превышает необходимые объёмы в два раза.

Наибольший объем поставок муки из региона направляется в Армению, Грузию и Объединенные Арабские Эмираты — около 74% от общего объема. Остальные 26% экспорта приходятся на Абхазию, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Бенин, Ирак, Казахстан, Киргизию, Китай, Судан, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан и Южную Осетию.

Николай Аксенов