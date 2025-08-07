У членов политического блока «Победа» в Молдавии проводят обыски

У членов молдавского оппозиционного блока «Победа» в Кишиневе и на севере Молдавии проводят обыски. Они связаны с делом о вмешательстве в выборы в парламент, заявил лидер блока Илан Шор. В генеральном инспекторате полиции Молдавии сказали, что по всей стране проводят 78 обысков.

Господин Шор утверждает, что правоохранительные органы «кошмарят» его команду. Он считает, что дела о вмешательстве в выборы являются только предлогом, а сами обыски — это «продолжение практики репрессий и запугивания» тех, кто не поддерживает власть. «Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во "вмешательстве в выборы 2025 года", которых, как вы понимаете, еще не было»,— сказал «РИА Новости» Илан Шор, объявленный в Молдавии в розыск.

Районный суд Кишинева 6 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор», которая в Молдавии запрещена. В тот же день огласили приговор и другому функционеру партии «Шор» Светлане Попан — ей суд назначил шесть лет лишения свободы. Российские политики сочли приговор политически мотивированной попыткой оказать давление на оппонентов в преддверии сентябрьских парламентских выборов в Молдавии.

