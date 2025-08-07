Handelsblatt: Audi хочет открыть первый завод в США

Руководство компании Audi рассматривает возможность открытия первого завода в США. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По их данным, если решение о строительстве завода будет принято, Audi, скорее всего, откроет его в городе Чаттануга, штат Теннесси. Там уже есть завод автоконцерна Volkswagen (VW), в который входит Audi, так что такое расположение облегчило бы решение логистических и других вопросов.

При этом, по данным источников, окончательное решение о строительстве завода пока не принято. Handelsblatt пишет, что стоимость строительства завода оценивается в несколько миллиардов евро, а его сроки — в два года. Производственные мощности такого завода, если он будет запущен, будут рассчитаны на 150–200 тыс. автомобилей в год.

Как отмечают источники, Audi пока рассматривает разные возможности в условиях, когда пошлины на ввоз товаров из ЕС были установлены на уровне 15%, а для автомобилей из Мексики, где у компании есть завод, они сейчас составляют 25%. По данным Handelsblatt, глава VW Оливер Блуме ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о разных вариантах.

Почему торговые партнеры США не уверены ни в угрозах, ни в соглашениях Дональда Трампа — в материале «Ни кнут, ни пряник».

Яна Рождественская